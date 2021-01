Corona-Schock in der Premier League: Die Fussballliga in England vermeldet ein Rekordhoch an positiven Corona-Tests. Wie die Liga nämlich mitteilt, gab es in den letzten beiden Testrunden 40 positive Fälle. Getestet wurden 2’295 Spieler und Staff-Mitglieder. Bei den Tests vom 1. bis 3. Januar mit 984 Personen habe man zwölf neue positive Fälle registriert, teilte die Liga am Dienstag mit. Bei den Tests vom 28. bis 31. Dezember mit 1311 Personen seien 28 neue Infektionen festgestellt worden.