Rishi Sunak hat Ärger mit der Polizei – wegen seinem Hund

In dem auf Tiktok geposteten Clip ist Nova zu sehen, wie sie frei herumläuft, was die Polizei zu einer Rüge veranlasste. «Ein Beamter, der zu diesem Zeitpunkt anwesend war, sprach mit einer Frau und erinnerte sie an die Regeln», heisst es in einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag, die sich offenbar auf Sunaks Frau Akshata Murty bezieht. «Der Hund wurde wieder an die Leine genommen».