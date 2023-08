Premiere: Indische Sonde landet erfolgreich auf dem Mond

Ganz Indien schaute am Mittwoch zum Mond: Die Raumsonde Chandrayaan-3 war kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit oder 14.30 Uhr MESZ auf dem Erdtrabanten gelandet und hat das bevölkerungsreichste Land der Welt in den exklusiven Club der Mondlandenationen gebracht. Bislang gelang nur den USA, Russland und China eine Landung auf dem Erdtrabanten.

Eine Rakete mit Chandrayaan-3 war am 14. Juli von der südindischen Insel Sriharikota ins All gestartet. Die Mondsonde brauchte deutlich länger zu dem Erdtrabanten als etwa die bemannten Apollo-Missionen der USA in den 1960er- und 70er-Jahren. Dafür sind die Kosten der indischen Mission mit umgerechnet etwa 66 Millionen Euro deutlich geringer als in anderen Ländern.