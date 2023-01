Catarina Campos : Premiere im Fussball – Schiedsrichterin zeigt im Pokalspiel die Weisse Karte

In Portugal kam es im Pokalspiel zwischen den Frauen-Teams von Benfica und Sporting Lissabon zu einer Fussballpremiere. Erstmals wurde eine Weisse Karte von der Schiedsrichterin gezückt.

Kurz vor der Pause kam es zur Premiere in Portugal: Schiedsrichterin Campos zeigt die Weisse Karte.

Einige Fans schauten irritiert, andere klatschten sogar Beifall: In einem Spiel im portugiesischen Pokal wurde erstmals in der Fussballgeschichte die Weisse Karte gezeigt. Anders als bei der Roten und Gelben Karte wird aber nicht etwa eine Strafe ausgesprochen, sondern ein Fair-Play-Verhalten honoriert. Die Idee ist Teil einer Initiative in Portugal, die ethische Werte im Sport fördern soll.