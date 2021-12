Rasende Corinne Suter : Premiere in Speed-Disziplin – Schweizer Skifahrerin ist schneller als Beat Feuz

Die Abfahrt in Lake Louise sorgt für ein Novum im Ski-Weltcup: Erstmals ist eine Rennfahrerin schneller als ihr männlicher Kollege. Bei den rasenden Beteiligten handelt es sich um eine Schweizerin und einen Schweizer.

Feuz wird in der Abfahrt von Lake Louise Dritter. SRF

Darum gehts In der Abfahrt von Lake Louise kam es zu einer Premiere im Ski-Weltcup.

Corinne Suter raste schneller die Piste herunter als Beat Feuz.

Erstmals war eine Rennfahrerin schneller als ihr männlicher Kollege.

Bei diesem Blick auf das Speed-Radar kamen die Skifahrerinnen ins Staunen. Die Spitzengeschwindigkeit im kanadischen Lake Louise lag erstmals über der der Männer. In der Abfahrt am Samstag erreichte der Schweizer Beat Feuz bei seiner Fahrt aufs Podest 132,87 km/h. Die aktuelle Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter wurde an derselben Stelle beim ersten Training am Dienstag sogar mit 135,29 km/h geblitzt.

Das liegt jedoch daran, dass der Kurs anders gesetzt ist und die Bodenwellen vom Männerrennen ein wenig entschärft wurden. Deshalb ist dieses Resultat nicht ganz repräsentativ. Suter fuhr trotz ihres hohen Speeds jedoch nur die 18. Zeit. Das muss für das Rennen aber noch gar nichts bedeuten, im Training packen die Fahrerinnen und Fahrer tendenziell nie ihr ganzes Repertoire aus. Schnellste Schweizerin war Joana Hählen auf Rang 3, die beste Zeit legte Sofia Goggia in den Schnee. Lara-Gut Behrami fuhr nur auf Trainingsrang 29.

Ein vollgepacktes Wochenende

Die Speed-Fahrer absolvieren in Beaver Creek ab Donnerstag vier Rennen: Am Donnerstag und Freitag einen Super-G, am Samstag und Sonntag eine Abfahrt. Die zusätzliche Abfahrt ist ein Ersatz des ausgefallenen Rennens in Lake Louise. Das Wetter sieht aktuell gut aus, die vier Rennen im WM-Ort von 2015 sollten durchgeführt werden können.

Im einzigen Abfahrtstraining raste Feuz auf den sechsten Rang. Schnellster war der Österreicher Max Franz. Diesem unterlief allerdings ein Torfehler. Auf dem 14. Platz folgte der zweitbeste Schweizer Urs Kryenbühl. Ralph Weber (20.), Stefan Rogentin (22.), Marco Odermatt (23.), Nils Mani (24.) und Gilles Roulin (29.) klassierten sich alle in den Top 30.

4 Rennen für die Männer, 3 für die Frauen Das Programm

Donnerstag, 2.12. Super-G Männer Beaver Creek 19.45 Uhr

Freitag, 3.12. Super-G Männer Beaver Creek 18.45 Uhr

Freitag, 3.12. Abfahrt Frauen Lake Louise 20.30 Uhr

Samstag, 4.12. Abfahrt Männer Beaver Creek 19 Uhr

Samstag, 4.12. Abfahrt Frauen Lake Louise 20.30 Uhr

Sonntag, 5.12. Super-G Frauen Lake Louise 18.30 Uhr

Sonntag, 5.12. Abfahrt Männer Beaver Creek 20 Uhr

Für die Speed-Fahrerinnen stehen in Lake Louise zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) und ein Super-G (Sonntag) an. In Kanada sind die Wetteraussichten nicht so rosig. Die Frauen konnten am Dienstag bisher nur ein Training bestreiten, am Mittwoch musste es wegen schlechten Wetters abgesagt werden, ob es am Donnerstag durchgeführt werden kann, ist fraglich. Alle sieben Rennen, sollten denn alle durchgeführt werden können, kannst du auf 20min.ch live mitverfolgen.

