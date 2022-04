Regierungskrise in Pakistan : Premierminister Imran Khan durch Misstrauensvotum abgesetzt

Oppositionsführer Shehbaz Sharif dürfte neuer Regierungschef werden. Doch Khan gibt sich kämpferisch. Für Sonntag hat er seine Anhänger auf die Strassen gerufen.

Wie angenommen wurde der pakistanische Premier am Samstag mit einem Misstrauensvotum abgesetzt.

Khan hat indes zu Protesten am Sonntag aufgerufen.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan ist durch ein Misstrauensvotum abgesetzt worden. Die Opposition im Parlament stimmte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemeinsam mit Abweichlern aus Khans eigenen Reihen mehrheitlich dafür, den ehemaligen Kricket-Star seines Amtes zu entheben. Die breit gefächerte Opposition, der sowohl linke als auch religiöse Hardliner angehören, wird nun versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Neuer Premier werden dürfte dabei der Chef einer der grössten Parteien, der pakistanischen Muslimliga, Shehbaz Sharif. Er ist der Bruder des wegen Korruption verurteilten früheren Premierministers Nawaz Sharif.

In einer Fernsehansprache rief Khan nach seiner Niederlage zu Protesten am Sonntag auf.

Khan hatte sich vehement gegen seine Absetzung gewehrt. Am Donnerstag stoppte das oberste Gericht einen Versuch des Premiers, dem Misstrauensvotum durch Auflösung des Parlaments und Neuwahlen zuvorzukommen. Als seine Niederlage zunehmend unausweichlich erschien, rief er in einer Fernsehansprache seine Anhänger zu Protesten am Sonntag auf und warf der Opposition vor, sich mit den USA gegen ihn verschworen zu haben.