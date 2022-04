Regierungskrise in Pakistan : Premierminister Imran Khan will Urteil zu Misstrauensvotum akzeptieren

Das Gericht forderte die Nationalversammlung auf, das Misstrauensvotum gegen Khan bei ihrer nächsten Sitzung am Samstag abzuhalten. Bei der Abstimmung wird Khan mit grosser Wahrscheinlichkeit von der Opposition gestürzt.

Pakistans Premierminister Imran Khan will ein Urteil des obersten Gerichtshofs akzeptieren und sich einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Die Entscheidung der Richter habe ihn «enttäuscht, aber ich möchte klarstellen, dass ich den obersten Gerichtshof und die pakistanische Justiz respektiere», sagte Khan am Freitag in einer Fernsehansprache.