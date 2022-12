«Harry & Meghan»-Doku: Das sind die Aufreger der ersten Folgen

«Harry & Meghan»-Doku : Presse-Ärger, Diana-Vergleiche und Rassismus – die Aufreger der ersten Folgen

Zündstoff für die britische Monarchie ist von der neuen Netflix-Doku-Serie «Harry & Meghan» erwartet worden. Doch in den ersten drei Folgen des Sechsteilers, die seit Donnerstag weltweit bei dem Streamingdienst abrufbar sind, richten Prinz Harry und Herzogin Meghan (41) ihre Vorwürfe vornehmlich gegen die Boulevard-Presse. Seine Frau sei Opfer eines «Medien-Wahnsinns» gewesen, sagt 38-Jährige in der Doku.

Bekräftigt werden die Vorwürfe mit wiederholten Vergleichen zwischen Meghan und Harrys Mutter Prinzessin Diana, die 1997 auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen war. «Zu sehen, wie eine weitere Frau in meinem Leben, die ich liebe, diesen zunehmenden Wahnsinn durchmacht, das ist hart», meint Harry.

Kommt es endgültig zum Krach mit dem Königshaus?

Auf persönliche Vorwürfe gegen einzelne Royals verzichtet das Paar – zumindest in den ersten drei Folgen. Doch in drei weiteren Folgen, die schon in einer Woche (am 15. Dezember) erscheinen sollen, könnte sich dies womöglich noch ändern.