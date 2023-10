Bundesrat Cassis: Aussenminister Cassis spricht von «Terror» – Sonderflug schon ausgebucht

Aussenminister Cassis verurteilte die Angriffe. 20 Minuten

Die Schweiz verschärft nach den Hamas-Angriffen auf Israel den Ton. Erstmals spricht Aussenminister Ignazio Cassis am Montagabend an einer Medienkonferenz von «Terror». Das internationale Recht sei massiv verletzt worden, die Geiseln müssten sofort entlassen werden. Am Nachmittag habe Bundespräsident Alain Berset mit dem israelischen Präsidenten gesprochen.

Aktuell gebe es keine Schweizer Opfer, sagt Cassis erleichtert. Die Landesregierung arbeite weiterhin daran, Bürgerinnen und Bürger nach Hause zu bringen. Unter anderem dazu wurde auch eine Taskforce gegründet, welche die Situation eng verfolgt.

Der Andrang auf den ersten Flieger, der morgen von Tel Aviv Richtung Zürich abheben soll, sei sehr gross gewesen. In den nächsten Stunden und Tagen würden Lösungen gefunden, so Cassis.

Auf die Forderung seiner Partei angesprochen, die Hamas als terroristische Organisation einzustufen, sagt Cassis, aktuell gebe es keinen Handlungsspielraum. Doch die Hamas verhalte sich wie frühere Terrororganisationen, deshalb werde die «Diskussion im Bundesrat sicher stattfinden».

Zu einer möglichen Rolle des Irans sagt Cassis erstaunlich offen, dass dieser wohl eine Rolle spiele. «Aber Beweise haben wir aktuell keine», sagt er.

Alle Aussagen von Cassis findet ihr untenstehend im Liveticker.