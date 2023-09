So will Alain Berset die Kosten bei Medikamenten senken

Innenminister Alain Berset informierte am Freitagnachmittag über die Entscheide, die per Januar 2024 in Kraft treten.

2024 droht ein starker Prämienschub, am Dienstag wird bekannt, um wie viel die Prämien konkret steigen. Um der Kostenexplosion Einhalt zu gebieten, hat der Bundesrat am Freitag kleinere Anpassungen beschlossen. So werden Generika und Biosimilars (siehe Box) in der Schweiz stärker gefördert als bisher.