Will Daniel Jositsch in den Bundesrat?

«Ich habe den Willen und auch die Lust, zum Wohle des Landes an solchen Problemen in der Exekutive mitzuarbeiten. Ich bringe breite berufliche und langjährige politische Erfahrung mit. Ich war nie in einer kantonalen Exekutive, bin aber Präsident des kaufmännischen Verbandes, der über verschiedene Unternehmungen verfügt. Ich kenne das wirtschaftliche Umfeld in einem grösseren Verband», sagt Jositsch.