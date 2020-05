Trump in der Corona-Krise

«Pressekonferenzen sind Aufwand nicht wert»

Nach seinem Fauxpas mit dem injizierten Desinfektionsmittel will US-Präsident Donald Trump nicht mehr täglich vor die Medien treten.

US-Präsident Donald Trump stellt seine regelmässigen Pressekonferenzen in der Corona-Krise offenbar auf den Prüfstand. Was habe es für einen Zweck, Pressekonferenzen im Weissen Haus abzuhalten, wenn die Medien «nichts als feindselige Fragen stellen & sich dann weigern die Wahrheit oder Fakten genau zu berichten», schrieb Trump am Samstagabend auf Twitter. «Sie haben Rekord-Einschaltquoten & das amerikanische Volk bekommt nichts als Fake News.» Das sei den Aufwand nicht wert. Ob sein Tweet bedeutet, dass er künftig keine Pressekonferenzen mehr zur Corona-Krise halten möchte, war unklar. Am Samstag gab es kein solches Briefing. Auch für Sonntag stand keines auf Trumps Terminplan.