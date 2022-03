In eigener Sache – Presserat heisst Beschwerden gegen 20 Minuten gut

Am 8. Oktober 2021 veröffentlichte 20minuten.ch einen Artikel mit dem Titel «93 Prozent der Covid-Todesfälle sind Ungeimpfte». Darin wurde ausgeführt, dass von den Covid-Todesfällen seit Ende Januar 2021 nur sieben Prozent doppelt Geimpfte betroffen hätten.

Gegen diesen Bericht wurde Beschwerde beim Schweizer Presserat, der Selbstregulierungsinstanz der Medienbranche, eingereicht. Aus den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit lasse sich nicht ableiten, dass 93 Prozent der Todesfälle auf Ungeimpfte entfallen seien, da bei einem erheblichen Anteil der in der Statistik erfassten Todesfälle der Impfstatus nicht bekannt gewesen sei, so der Beschwerdeführer. Damit habe der Bericht die Wahrheitspflicht verletzt.

In ihrer Stellungnahme anerkannte die Redaktion von 20 Minuten, eine falsche Zahl publiziert zu haben. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass – klammert man die Fälle mit unbekanntem Impfstatus aus – immer noch 87 Prozent Todesfälle auf Ungeimpfte entfielen.

In seiner Stellungnahme vom 4. März hat der Presserat nun die Beschwerde sowie eine gleich gelagerte gegen den «Teletext» der SRG grösstenteils gutgeheissen. 20 Minuten bedauert den Fehler und hat ihn bereits am 8. November 2021 berichtigt.

Zu viele Details zu mutmasslichem Täter veröffentlicht

Gleichzeitig beschäftigte sich der Presserat mit einer weiteren Beschwerde. Am 12. und 13. Juli 2021 veröffentlichte 20 Minuten nach einem Femizid in Emmenbrücke zwei Artikel mit den Titeln «Sportlehrer (33) wird verdächtigt, 29-Jährige umgebracht zu haben» bzw. «Sportlehrer sitzt in Untersuchungshaft und Schule zeigt sich bestürzt».