Schriftwechsel unzulässig abgeändert

Presserat rügt Online-Magazin «Republik»

Das Online-Magazin«Republik» hat einen Schriftwechsel unzulässig abgeändert. Der Presserat hat eine entsprechende Beschwerde teilweise gutgeheissen.

In seinem am Mittwoch publizierten Entscheid erachtet der Presserat es zwar als legitim, dass die «Republik» das Gespräch als Beleg für zur Debatte stehende Widersprüche veröffentlicht hat. Grundsätzlich dürften Recherchegespräche aber nicht ohne Zustimmung publiziert werden.

Die «Republik» wirft dem Journalisten umgekehrt vor, ihre Autorin mit infamen Unterstellungen in die Nähe des «Hochstaplers und seriellen Lügners Claas Relotius» zu rücken. Wohl seien mehrere kleinere Faktenfehler in der Reportage-Serie, keiner jedoch sinnentstellend. Den Mailwechsel habe man publiziert, um zu belegen, dass die Vorwürfe überzogen seien.

Redaktion hätte Betroffenen benachrichtigen sollen

Fehlinformation mit antisemitischem Inhalt

Ebenso hatte Christof Moser, heute Chefredaktor des Online-Magazins, am 5. November 2018 ein Zitat des «Weltwoche»-Autors Alex Baur verwendet, das – gekürzt und leicht bearbeitet – dem Chefredaktor der «Weltwoche» eine Fehlinformation mit antisemitischem Inhalt anzulasten schien. Baur beschwerte sich, er habe in der zitierten Passage nicht seinen Chef Roger Köppel gemeint, sondern Antisemiten in Südamerika und Osteuropa; so habe er dies in seinem Original-Beitrag auch unmissverständlich formuliert.