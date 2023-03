Stellungnahme: Presserat weist Beschwerde gegen 20 Minuten teilweise ab

Gräber von Getöteten in Butscha.

Nach dem Massaker in Butscha erschien am 2. Mai 2022 auf 20minuten.ch ein Artikel mit dem Titel «Diese zehn Männer sollen in Butscha gemordet und gefoltert haben». Der Artikel hielt fest, dass die Ukraine zehn Männer identifiziert habe, die im Kiewer Vorort Kriegsverbrechen begangen haben sollen. Dabei zeigte 20 Minuten Fotos der mutmasslichen Kriegsverbrecher, die von einer ukrainischen Regierungsorganisation veröffentlicht worden waren.