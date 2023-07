Bern: Pride mobilisiert Tausende – «Alle können sein, wie sie wollen»

In Bern fand am Samstag die Pride statt.

In Bern demonstrierten am Samstag Tausende für die LGBTQI-Community.

Regenbogen, Glitzer und viel tanzen – am Samstag fand in Bern die diesjährige Pride statt. Dabei versammelten sich Tausende Teilnehmende gegen 14 Uhr vor dem Wankdorfstadion, um anschliessend via Aargauerstalden zum Bundesplatz zu ziehen. Die Demonstration nach dem Motto «Liebe ist Liebe» und «Bern wird bunt» sollte dazu beitragen, die LGBTQI-Community sichtbarer zu machen.

«Ich fühle mich hier ein Stück weit Zuhause»

«Wir haben niemals so viele Leute erwartet», sagt Michael Rufer, Medienverantwortlicher von BernPride und EuroGames gegenüber 20 Minuten. «Ich bin unglaublich stolz, dass der Event so schön wurde.» Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert von der bunten Demonstration. «Für mich bedeutet die Pride sehr viel. Alle können für ein Wochenende genau so sein, wie sie wollen», sagt Tim alias Miss Drag a lot. «Es wäre schön, wenn es immer so wäre.» Teilnehmerin Yael fühlt sich durch den Umzug bestärkt: «Es ist ein Zusammensein und ein Wissen, dass man nicht alleine ist. Ich fühle mich hier ein Stück weit Zuhause.»