Zentralschweiz: Pride nach 17 Jahren wieder in Luzern – FCL lehnt Teilnahme ab

Unter dem Motto «Mini Schwiiz. Mini Zentralschwiiz. Mini Pride.» startet am 27. August 2022 die Zentralschweizer Pride-Woche mit einem ersten Event. Während einer ganzen Woche wollen die Veranstaltenden in der ganzen Zentralschweiz Sichtbarkeit und Akzeptanz für die LGBTIQ*-Community erzeugen. Auch die Luzerner Kirchen sind etwa beim Demo-Umzug dabei und veranstalten im Rahmen der Pride einen Gottesdienst.

Der FC Luzern lehnt aber ab, da er sich auch in der Vergangenheit nicht bei öffentlichen Demonstrationen offiziell beteiligt habe und dies auch in Zukunft so handhaben werde, berichtet Zentralplus . Christian Sprenger, Präsident Pride Zentralschweiz, gibt auf Anfrage an, diesen Entscheid zu akzeptieren.

Streitpunkt 3. Geschlecht

Pro Jahr kommen in der Schweiz rund 40 Kinder zur Welt, bei denen nicht klar gesagt werden kann, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Daneben gibt es weitere Kinder, deren spätere geschlechtliche Entwicklung zu dieser Unklarheit führt. Aus medizinischer Sicht gibt es dabei sehr unterschiedliche Situationen. In manchen Fällen besteht unmittelbar Lebensgefahr und es muss rasch gehandelt werden. In anderen Fällen gibt es medizinisch gesehen keinen Handlungsbedarf.

«Nicht nur in Zürich gibt es queere Menschen»

Trotz dieser kritischen Stimmen empfindet Roman Heggli von Pink Cross, selber in Luzern wohnhaft, die Situation für Homosexuelle in der Zentralschweiz grundsätzlich positiv. «Die Zentralschweizer Gesellschaft ist sehr offen – als schwuler Mann kann man problemlos durch die Stadt gehen.» Er bedauert aber, dass es nicht viele Orte für die LGBTIQ-Community gebe und man sich deshalb oft in Zürich treffe. «Das macht es für junge queere Menschen schwieriger, in Kontakt mit Gleichgesinnten zu kommen und sich zu outen», erklärt Heggli. Gerade deshalb sei es wichtig, dass nun eine Pride in einer Stadt wie Luzern stattfindet. «Nicht nur in Zürich gibt es queere Menschen – wir sind überall.»