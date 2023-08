Alle Infos zur Pride in St. Gallen

Am Samstag, 12. August, findet die erste Pride in St. Gallen statt.

So könnte es am Samstag in der St. Galler Innenstadt aussehen.

Am 12. August findet zum allerersten Mal eine Pride in St. Gallen statt.

«Höchste Zeit, Farbe zu bekennen»

«Es ist höchste Zeit, dass die Stadt St. Gallen auch eine Pride hat,» sagt Andi Giger, Vorstandsmitglied von St. Gallen Pride, über das bevorstehende Ereignis zu 20 Minuten. «Jede Stadt, die etwas von sich hält, hat eine. St. Gallen als kulturelles und gesellschaftliches Zentrum in der Ostschweiz soll endlich auch Farbe bekennen.» Damit deutet Giger bereits das Motto der ersten queeren Parade von St. Gallen an: «Zeit, Farbe zu bekennen.»

Kein Dresscode

Die Farbe zielt aber nicht auf den Dresscode ab. «Alle sollen sich so kleiden, wie sie sich am wohlsten fühlen», so Giger. Viel mehr geht es darum, Akzeptanz und Gleichstellung für die queere Community in der Gesellschaft zu schaffen.