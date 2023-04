Priester ergötzte sich an extremen Gewalt-Videos –verurteilt

Eine Frau, die von mehreren Männern misshandelt und danach getötet wird oder an echten Opfern begangene Verstümmelungen: Videos und Fotos mit solchen Szenen fanden Ermittler bei einem katholischen Priester aus dem Bündner Oberland. Deswegen wurde der deutsch-nigerianische Gottesmann Ende März vom Bündner Kantonsgericht in Chur zu 30 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.

Hauptpunkt der Anklage war aber der Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung gewesen, die der Priester bei seiner Haushälterin begangen haben soll. Die Frau hatte sich in Deutschland hilfesuchend an den Priester gewandt und war ihm nach seiner Versetzung als Haushälterin in die Schweiz gefolgt. Wie der «SonntagsBlick» vom zuständigen Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain erfuhr, war der Priester von seinem Bischof aus Enugu in Nigeria nach Paderborn geschickt worden. Über den 2020 verstorbenen Kirchenfunktionär und Exorzist Christoph Casetti kam er dann in die Schweiz.