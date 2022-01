Florenz, Italien : Priester muss wegen zu viel Glockengeläut 2000 Euro Busse zahlen

Don Leonardo Guerri liess die Glocken in seiner Kirche in Florenz bis zu 200 Mal pro Tag erklingen. Das war den Nachbarn und der Umweltschutzbehörde zu viel.

Don Leonardo Guerri darf seine Glocken in Florenz nur noch zwei Mal am Tag läuten. (Archivbild)

Das hielt den Florenzer Priester Don Leonardo Guerri nicht davon ab, seine Kirchenglocken mehr als 200 Mal am Tag zu läuten.

Angesichts zunehmender Konflikte um Glockentürme in der Toskana hatte der Erzbischof von Florenz schon 2014 eine Anordnung verschickt, um Lärmbelästigung durch Kirchenglocken in Grenzen zu halten.

Weil er mehr als 200 Mal am Tag die Kirchenglocken läutete, ist ein Priester in Florenz zu einer Geldbusse verdonnert worden. Wie die Zeitung «Corriere Fiorentino» am Freitag berichtete, lieferte sich Don Leonardo Guerri von der Kirche Santa Maria a Coverciano einen vierjährigen Streit mit den Nachbarn.