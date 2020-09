Ein Priester des Bistums Chur hat seiner Sekretärin ein Bild seines Penis geschickt. Das schreibt kath.ch. So wurde vor einer Woche in einer Medienmitteilung des Bistums Chur verkündet, dass ein Pfarradministrator im Dekanat Nidwalden per sofort seinen Rücktritt eingereicht hat. Aufgrund Recherchen ergab sich, dass der Priester seiner Pfarramtssekretärin am 31. August ein Nacktfoto seines erigierten Penis per Whatsapp geschickt hat.