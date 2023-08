Prigoschin an Bord?: Wurde der Jet von der russischen Luftverteidigung abgeschossen? 

In der Nähe von Moskau ist am Mittwoch ein Privatjet abgestürzt.

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist offenbar beim Absturz eines Privatjets ums Leben gekommen. Prigoschins Name stand auf der Passagierliste der verunglückten Maschine, wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mitteilte.

Noch ist unklar, ob sich Prigoschin wirklich an Bord befand. Klar ist: Die Privatmaschine, eine Embraer Legacy 600, wurde in der Vergangenheit immer wieder von Prigoschin benutzt. Die Maschine mit dem Kennzeichen RA-02795 war 16 Jahre alt und gehörte seit 2020 der Wagner-Gruppe.

Auch ist noch unklar, wieso das Flugzeug in der Oblast Twer abgestürzt ist. Nicht verifizierte Videos in den sozialen Medien lassen darauf schliessen, dass der Privatjet bereits in der Luft explodiert oder beschädigt wurde. Zu sehen ist auf einem Video, wie Teile der Maschine rauchend in Richtung Erde stürzen. Kurz darauf ist der Aufschlag am Boden zu sehen.