Russland: Prigoschin gegen Putin – das ist zum Putsch bekannt

Das ist passiert

In Russland tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen dem russischen Söldnerchef Jewgeni Prigoschin und der Führung in Moskau: Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner marschierten in der Nacht zum Samstag von der Ukraine aus in der südrussischen Stadt Rostow am Don ein. Ziel der Truppen ist offenbar Moskau. So bewegte sich der Wagner-Konvoi am Samstag in Richtung Norden. Kämpfe gab es etwa in der Region Woronesch auf halbem Weg zwischen Rostow und Moskau.