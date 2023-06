Moskau: Prigoschin in Belarus gelandet – Putin legt Schweigeminute ein

Am Dienstag dankte der Kreml-Chef den Sicherheitskräften in Moskau, die «de facto einen Bürgerkrieg verhindert» hätten. Mit einer Schweigeminute gedachte er den getöteten «Kampfgenossen» und Piloten.

Darum gehts Am Dienstagmorgen ist Prigoschin nach Angaben von belarussischen Medien in seinem Exil angekommen.

Putin gedachte derweil im Hof des Kreml im Beisein von Truppen des Verteidigungsministeriums, der Nationalgarde, des Geheimdienstes FSB und des Innenministeriums der getöteten «Kampfgenossen» und Piloten.

Mit einer Schweigeminute dankte er den Sicherheitskräften, die «einen Bürgerkrieg» verhindert hätten.

Nach dem Aufstand der Söldnergruppe Wagner ist Russlands Präsident Wladimir Putin bemüht, die dramatischen Geschehnisse vom Wochenende als Sieg darzustellen. Der Kreml-Chef dankte am Dienstag Sicherheitskräften in Moskau, die «de facto einen Bürgerkrieg verhindert» hätten. Belarussische Medien berichteten unterdessen, Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sei am Dienstag in seinem Exil in Belarus angekommen.

Putin gedachte im Hof des Kreml im Beisein von Truppen des Verteidigungsministeriums, der Nationalgarde, des Geheimdienstes FSB und des Innenministeriums der getöteten «Kampfgenossen» und Piloten. «Sie sind nicht zurückgewichen und haben ihre Befehle und ihre militärische Pflicht ehrenhaft erfüllt», sagte der Präsident vor einer Schweigeminute.

Dem Eindruck einer Schwächung Putins durch den Wagner-Aufstand widersprach der Kreml. Die Ereignisse hätten vielmehr gezeigt, wie sehr die Gesellschaft hinter Putin stehe, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Weder die Armee noch die Bevölkerung hätten den bewaffneten Aufstand der Wagner-Söldner am Wochenende unterstützt, sagte Putin. Er betonte zudem, während des Aufstands seien «keine Kampfeinheiten» aus der Ukraine abgezogen worden, um die Revolte zu stoppen.

Die Söldner unter ihrem Chef Prigoschin waren von der Ukraine aus in Russland einmarschiert und hatten zunächst das Militärhauptquartier der Armee in Rostow am Don unter ihre Kontrolle gebracht. Dort wurden sie auch von Zivilisten bejubelt. Danach rückten sie Richtung Moskau vor, um nach Prigoschins Worten die dortige Militärführung abzusetzen.

Aufstand nach rund 24 Stunden abgebrochen

Nach einer Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko brach Prigoschin den Aufstand nach rund 24 Stunden am Samstagabend ab.

Laut Lukaschenko war Prigoschin am Dienstag auf dem Weg in das vereinbarte Exil in Belarus. «Ich kann sehen, dass Prigoschin schon im Flugzeug ist», sagte Lukaschenko laut Staatsmedien bei einem Treffen mit belarussischen Offizieren. «Ja, tatsächlich, heute ist er in Belarus», fügte der belarussische Präsident hinzu. Berichten belarussischer Medien zufolge landete Prigoschin am Dienstagmorgen in einem Privatjet in Belarus.

Lukaschenko hatte sich nach dem Abbruch der Revolte Prigoschins bereit erklärt, den Söldner-Chef und dessen Männer in Belarus aufzunehmen. «Ich habe Putin gesagt, man kann ihn abmurksen, das ist kein Problem», sagte Lukaschenko in einem Video, das der präsidentschaftsnahe Telegram-Kanal Pool Perwogo veröffentlichte. «Aber ich habe gesagt: Tu es nicht.»

Kampferfahrung von Wagner-Kommandeuren sei «unbezahlbar»

Lukaschenko sagte, sein Land könne von der Kampferfahrung der Wagner-Söldner profitieren. Die Erfahrungen der Kommandeure seien «unbezahlbar».

Putin erklärte, Moskau habe im vergangenen Jahr etwas mehr als eine Milliarde Dollar an die Gruppe Wagner gezahlt. Das Geld sei zwischen Mai 2022 und Mai 2023 für Solde und Prämien der Wagner-Kämpfer ausgegeben worden, hiess es weiter. Die «schwere» Militärausrüstung der Söldnertruppe Wagner wird nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nun der russischen Armee übergeben.

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB stellte russischen Medienberichten zufolge indes ein Verfahren gegen die Söldnertruppe wegen ihres Aufstands ein. Dies sei erfolgt, da die Teilnehmer des Aufstands «ihre Handlungen, die direkt auf die Begehung des Verbrechens abzielten, eingestellt» hätten, teilte der FSB mit.

Lukaschenko kritisierte indes das Management im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen der Söldnertruppe und der russischen Armee. «Die Situation ist uns entglitten und wir dachten dann, sie würde sich von alleine lösen, aber das hat sie nicht», sagte Lukaschenko nach Angaben der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Er räumte auch ein, dass während des Aufstands der Wagner-Söldner am Wochenende in Russland die belarussische Armee «in Gefechtsbereitschaft» versetzt worden sei.

Das Regime sei so gefährlich, «dass sogar sein unausweichlicher Untergang die Bedrohung eines Bürgerkrieges schaffen wird», schrieb Alexej Nawalny in Onlinemedien.

Die USA verhängten derweil neue Sanktionen im Zusammenhang mit der Gruppe Wagner. Die Strafmassnahmen zielen insbesondere auf die Finanzierung von Wagner durch Goldgeschäfte in der Zentralafrikanischen Republik ab, wie das US-Finanzministerium mitteilte. So wurden Strafmassnahmen gegen Minenbau- und Diamantenunternehmen sowie einen in Mali aktiven Wagner-Vertreter beschlossen.

