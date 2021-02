«Wenn sich eine Vertreterin der eigenen Zunft so verhält, ist das ein Schuss in den Rücken für alle Lehrpersonen», sagt ein Schulrechts-Experte.

«Das sind Schul-Denunzianten, die denken, sie müssten Hilfs-Sheriffs spielen», schrieb eine Userin am Mittwoch in der Facebook-Gruppe «Zu viel ist zu viel! Gegen den Bundesentscheid/Kanton» Auch forderte sie die User auf, über das Kontaktformular der Website eine Nachricht zu hinterlassen. Eine Userin schlug darauf vor, die Arbeit der Betreiber durch das anonyme Melden diverser Schulen zu sabotieren.

Betreiber drohen mit Anzeige

Am Donnerstag wollte sich H. gegenüber 20 Minuten zu ihrem Post nicht äussern. Kurze Zeit später war der Post in der Facebookgruppe verschwunden. In ihrem Blog, den sie privat betreibt, vertritt sie Corona-skeptische Ansichten. «Diese ganze Coronasache hat für mich unverständliche Dimensionen angenommen», schrieb sie in einem Blogeintrag vom letzten Juli. Sie sei keine Coronaleugnerin und hänge auch nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien an den Lippen. «Doch langsam frage ich mich, ob wir hier eigentlich alle vorgeführt werden.»