Schulschliessung in Flumserberg SG

Primarschule ergreift wegen Corona-Fall schärfste Massnahme

In Flumserberg SG wurde nach einem positiven Corona-Fall ein Schulhaus geschlossen. Eine Mitarbeiterin des Putzteams wurde letzte Woche positiv getestet. Die Schliessung war eine Sicherheitsmassnahme.

«Der letzte Kontakt mit der Mitarbeiterin fand am Donnerstag, dem 14. Mai statt. Wenn wir eine Woche schliessen, halten wir die Quarantäne-Zeit von 10 Tagen gerade so ein», sagt Brigitte Borghi, Schulratspräsidentin Flums, am Mittwoch gegenüber «TVO». Somit kann der Schulbetrieb vor Ort am Montag wieder aufgenommen werden.