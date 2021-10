Täter 14 Jahre alt : Primarschule in Freiburg verwüstet – Sachschaden über 100’000 Franken

In Freiburg wurden zwei Klassenzimmer einer Primarschule verwüstet und mehrere Fahrzeuge demoliert. Der Schaden an der Schule wird auf über 100'000 Franken geschätzt. Die mutmasslichen Täter sind minderjährig und geständig.

Wegen Sachbeschädigungen wurde die Freiburger Kantonspolizei am Dienstagmorgen zur Primarschule Vignettaz in Freiburg gerufen: Das Bastelzimmer im Erdgeschoss und das andere im obersten Stockwerk des neuen Gebäudes waren verwüstet und mit Farbe und beleidigenden Aufschriften verunreinigt worden, wie die Polizei mitteilt. Das Mobiliar war auf den Boden geworfen und zerstört worden. Die Schadensumme wird auf über 100’000 Franken geschätzt. Die Schule hat eine Strafanzeige eingereicht.

Im Laufe des Vormittags zählte die Polizei zudem etwa zehn Autos und mehrere Motorroller und Fahrräder, die in der Stadt beschädigt worden waren, vor allem in den Quartieren Beaumont und Beauregard. Dazu gehörten zerstochene Reifen, Kritzeleien und Kratzer an den Karosserien. Die Gesamthöhe des Schadens ist nicht bekannt. Es wurden mehrere Strafanzeigen von den geschädigten Personen eingereicht.