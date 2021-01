1 / 4 In der Primarschule Thomasgarten wurde ein Fall der Corona-Mutation B117 nachgewiesen. Jetzt werden Klassen und Familien durchgetestet. Roland Zumbühl In einem am Freitag an die Eltern versandten Brief, der 20 Minuten vorliegt, heisst es, die betroffene Klasse befinde sich bereits in Quarantäne. Reto Oeschger/Tamedia Bei den Eltern herrscht offenbar Verunsicherung. «Einige wollen sich nicht testen lassen», sagt eine betroffene Mutter. Eine Wahl haben sie aber nicht. Es handle sich um eine kantonsärztliche Anweisung, der Folge zu leisten sei, heisst es im Brief unmissverständlich. 20 Minuten

Darum gehts Im Kanton Basel-Landschaft wurde der erste Fall einer Infektion mit dem mutierten Corona-Virus registriert.

Um Infektionsketten zu durchbrechen, werden nun die ersten bis dritten Klasse einer Primarschule in Oberwil BL getestet.

Auch die Eltern müssen zum Test in die Turnhalle der Schule antraben.

Erstmals wurde am Freitag die mutierte, hoch ansteckende Corona-Virusvariante B117 im Baselbiet registriert, wie der Krisenstab des Kantons Basel-Landschaft am Sonntagabend mitteilte. Die positiv getestete Person befinde sich in Isolation. Die Behörden hätten unverzüglich ein umfassendes Contact Tracing in Gang gesetzt und die Familienangehörigen getestet.

Um die Infektionsketten zu unterbrechen, werden nun die Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Klasse der Primarschule Thomasgarten in Oberwil BL mitsamt deren Familien mit dem Speicheltest auf das neue Virus getestet. In einem am Freitag an die Eltern versandten Brief, der 20 Minuten vorliegt, heisst es, die betroffene Klasse befinde sich bereits in Quarantäne. Der Kantonsarzt begründet die Einschränkung auf die ersten bis dritten Klassen damit, dass nur sie während der grossen Pause Kontakt zueinander hätten. Mit den anderen Klassen bestünde während der Unterrichtszeit kein Kontakt.

Es handle sich um eine kantonsärztliche Anweisung, der Folge zu leisten sei, heisst es im Brief unmissverständlich. Bei den Eltern herrscht offenbar Verunsicherung: «Einige wollen sich nicht testen lassen», sagt eine betroffene Mutter.

Speicheltest finden in Turnhalle statt

Der dem Brief beigefügten Information über den Corona -Test ist zu entnehmen, dass die Schüler am Montag- und Dienstagmorgen von der mobilen Equipe der kantonalen Abklärungs- und Teststation getestet werden. Die Tests finden laut dem Schreiben am Montag- und Dienstagvormittag in der Turnhalle der Schule statt. Vor und nach dem Test könne der Unterricht nach Stundenplan besucht werden.

Wenn ein Kind ein älteres Geschwister hat, das ebenfalls im Thomasgarten zur Schule geht, ist dieses zum gleichen Zeitpunkt zum Test aufgeboten, wie es weiter heisst. Für die anderen Familienmitglieder seien am Montag- und Dienstagnachmittag je nach Anfangsbuchstabe der Nachnamen, Zeitfenster für die Testung reserviert.