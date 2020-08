In der Primarschule Ehrendingen ist eine Schülerin an Corona erkrankt. Die Eltern aller Schüler wurden am Mittwoch mit einem Brief informiert. Im Schreiben, das «20 Minuten» vorliegt, heisst es, das Contact-Tracing werde nun die Personen ausfindig machen, welche im «nahen Kontakt zum positiv getesteten Kind waren», und bestimmen, wer wie lange in Quarantäne müsse. Weitere Massnahmen seien für die Schule im Moment keine angezeigt, heisst es im Brief weiter. Ausser der betroffenen Schülerin befindet sich derzeit niemand von der Schule in Quarantäne.