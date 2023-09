Prime-Drink sorgt für Run bei Schweizer Detailhändler Otto's

Grosser Ansturm auf Prime-Getränke bei Detailhändler

Der Detailhändler Otto's verkauft sie aktuell für 3.95 Franken - so günstig wie an keinem anderen Ort. Das sorgt für einen regelrechten Run. In mehreren Filialen sind die Getränke komplett ausverkauft. So auch in Zürich an der Badenerstrasse: «Wir haben die Getränke am Montagabend in die Regale geräumt, am Dienstagmorgen waren alle weg», so der Filialleiter.