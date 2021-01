Prinz Harry zieht Social-Media-Konzerne zur Verantwortung und fordert, dass Facebook & Co. sich nicht von finanziellen Interessen leiten lassen sollten. In einem Interview mit dem Business-Magazin « Fast Company » sagt der 36-Jährige, dass die Online-Plattformen für die Zerstörung des Regenwaldes sowie für die Stürmung des Capitols verantwortlich seien.

«Der Angriff aufs Capitol wurde über Social-Media-Plattformen organisiert, es gibt also ein klares Problem von Gewaltbereitschaft und Extremismus», so der Sohn von Prinzessin Diana und Prinz Charles. Auch in Brasilien sollen Fake-News in den Sozialen Medien zur Zerstörung des Regenwaldes beigetragen haben. «Eine Kampagne mit Falsch-Informationen hat dem Amazonas enorm geschadet.»