Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta von Belgien schwärmen von ihrem Leben in Basel

Belgische Royals : Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta schwärmen von ihrem Leben in Basel

An der Marschalkenstrasse in Basel haben sich die Royals Anfang 2021 niedergelassen.

Das Leben auf Schloss Laeken in Brüssel war nichts für Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta. Der Neffe und Göttibueb von König Philippe (62), des aktuellen belgischen Monarchen, und Nummer sechs in der Thronfolge, hat sich 2017 entschieden, mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern dem royalen Leben den Rücken zu kehren und sich in Basel niederzulassen. Bereut hat er den Umzug in die Schweiz nie, wie er nun im Interview mit «Het Laatste Nieuws» verrät.