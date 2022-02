Missbrauchsvorwürfe : Prinz Andrew erzielt Einigung mit Klägerin Giuffre

Prinz Andrew entgeht einem Gerichtsverfahren. Er hat sich aussergerichtlich mit Virginia Giuffre geeinigt. Wieviel er dafür bezahlen muss bleibt vertraulich.

1 / 2 Laut Gerichtsdokumenten haben sich Prince Andrew und Virginia Giuffre aussergerichtlich geeinigt. AFP Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. REUTERS

Darum gehts Prinz Andrew muss sich zu den Missbrauchsvorwürfen von Virginia Giuffre nicht vor Gericht verantworten.

Die beiden Parteien haben sich aussergerichtlich geeinigt.

Prinz Andrew wird eine «beträchtliche» Summe spenden.

Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine aussergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor.

Die finanziellen Bedingungen des Vergleichs, der in einem Bundesgericht in Manhattan bekannt gegeben wurde, wurden nicht veröffentlicht. Damit ist der Rechtsstreit beigelegt.

Laut der Royal-Expertin Roya Nikkhah von den «Sunday Times» wird Prinz Andrew eine «beträchtliche Spende an Frau Giuffre's Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung der Rechte von Opfern» leisten. Zudem habe er zugesagt, «sein Bedauern über seine Verbindung mit Epstein zu zeigen», indem er den «Kampf gegen die Übel des Sexhandels und die Unterstützung seiner Opfer» unterstütze.

Giuffre gab an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Sie sei vom US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell dazu gezwungen worden. Andrew weist die Vorwürfe strikt zurück.

Ein New Yorker Bezirksgericht hat ihre Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen Prinz Andrew anfangs 2022 zugelassen. Experten waren sich zuvor nicht einig gewesen, ob der Prinz sich auf einen Deal einlassen würde, weil es nach aussen wie ein Schuldeingeständnis wirken könnte. Vor kurzem hiess es noch, Prinz Andrew stelle sich dem Prozess und solle am 10. März an einem «neutralen Ort» in London unter Eid vor Giuffres Anwälten aussagen. Auch Giuffre sollte unter Eid aussagen.

Gross war allerdings in Kreisen der Royals die Sorge, der Skandal könne die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) überschatten. Ein Prozess in New York hätte voraussichtlich im Herbst stattgefunden und riesige mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Palast hat dem zweitältesten Sohn der Queen bereits alle militärischen Dienstgrade und Schirmherrschaften entzogen.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.





My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!