Prinz Andrew flüchtet vor Anhörung zu Mami nach Schottland

Kurz nach der Klageeinreichung reiste Prinz Andrew nach Schottland zur Queen, wo die Monarchin jährlich ihre zweimonatigen Sommerferien geniesst. Am Dienstag wurde der angebliche Lieblingssohn der 95-Jährigen nun erneut in unmittelbarer Nähe des Schlosses Balmoral gesichtet. Zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (61) ist er in seinem Rang Rover dort eingetroffen, wie aktuelle Fotos in der «Sun» zeigen. Der Zeitpunkt für die Reise zu seiner Mutter dürfte allerdings kein Zufall sein.