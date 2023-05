Prinz Andrew soll aus Royal Lodge ausziehen – er will bleiben

Muss Prinz Andrew bald die Segel in der Royal Lodge streichen? Laut Berichten der «Daily Mail» ist das der Fall. Offenbar hat König Charles kürzlich bekannt gegeben, dass sein Bruder das 30-Zimmer-Herrenhaus verlassen soll, um mit seiner Ex-Frau in das weniger luxuriöse Frogmore Cottage zu ziehen. Es wird gemunkelt, dass die Royal Lodge das neue Zuhause von Prinz William und Herzogin Kate werden soll. Um seiner Anweisung mehr Gewicht zu geben, soll Charles seinem Bruder Andrew die 250’000 Pfund Zuwendungen gestrichen haben, die er von Queen Elizabeth jährlich erhielt.

Prinz Andrew will den vermeintlichen Rausschmiss so nicht hinnehmen, heisst es bei der «Daily Mail» weiter. Im Royal Cottage wohnt er seit 20 Jahren – ohne die Zuschüsse vom Königshaus kann er sich den Unterhalt des Anwesens allerdings schwerlich leisten. Laut Bekannten des Prinzen sei Andrew äusserst niedergeschlagen und würde sich zurückziehen. Er befürchte, dass die Royals ihm sogar Wasser und Strom kappen, sollte er nicht ausziehen. Mit seinem Bruder, König Charles III., soll er ein Treffen gefordert haben. Ausserdem wünsche sich der gefallene Royal, mit mehr Würde behandelt zu haben.

Auch sein Büro im Buckingham Palace musste er verlassen

Prinz Andrew hat innerhalb der Royal Family einen schweren Stand: Er war viele Jahre mit dem US-Investmentbanker und später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet. Er soll in London und New York die damals minderjährige Virginia Guiffre bei Sexpartys misshandelt und auf Epsteins Anwesen in der Karibik an einer Orgie mit mehreren Minderjährigen teilgenommen haben. Nach dem Öffentlichwerden des Skandals wurde er aus den ersten Reihen der Royal Family verbannt.