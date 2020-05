Acht Millionen schuldig

Prinz Andrew ist wegen Chalet in Verbier angeklagt

2014 hat Prinz Andrew mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson ein Chalet in Verbier gekauft. Bis heute wartet der Verkäufer auf eine Restzahlung.

Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson sind grosse Fans von Verbier. Dieses Foto entstand 1999 – in einem ihrer zahlreichen Skiferien im Walliser Dorf.

Der ehemalige Besitzer von Prinz Andrews Chalet in Verbier bringt den britischen Royal vor Gericht. Andrew und seine Ex-Frau würden ihm noch Geld schulden, heisst es.

Trotz Zahlungsversprechen kein Geld

22 Millionen hat das Haus mit sieben Schlafzimmern sowie einem Innenpool mit Sauna gekostet. Beim Verkauf wurde aber nicht der gesamte Betrag überwiesen. Gemäss Verkaufsurkunde, die «Le Temps» vorliegt, hätte der Restbetrag von sechs Millionen Franken bis am 31. Dezember 2019 bezahlt werden müssen.

Andrews Sprecher bestätigen

Es ist nicht das erste Mal, dass Andrews Walliser Chalet zu reden gibt. Im Herbst 2019 rätselten die Briten im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre über den Luxus-Lifestyle des Herzogs von York – und wunderten sich, wie sich Andrew das Chalet überhaupt finanziert hat. «Wenn er nicht im Lotto gewann, profitierte er von grossen Summen, deren Herkunft die Briten nicht kannten», sagte der ehemalige Abgeordnete Norman Baker in der «Mail on Sunday». Und forderte eine Aufklärung: «Wir haben das Recht, zu wissen, woher Andrews verborgener Reichtum kommt und was er zurückgegeben hat.»