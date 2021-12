Prozess gegen Ghislaine Maxwell – Prinz Andrew sass im «Lolita Express» – Epstein-Pilot belastet auch andere Promis

Larry Visoski, der ehemalige Pilot Epsteins, sagte im Prozess aus, er habe während der Flüge nie sexuelle Handlungen im Flugzeug gesehen. Er bestätigte, er habe zahlreiche prominente Gäste an Bord gehabt, darunter die ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump, den britischen Prinzen Andrew, Schauspieler Kevin Spacey und Senator John Glenn aus Ohio. Epsteins Flugzeug wurde von einigen Medien spöttisch als «Lolita-Express» bezeichnet, nachdem Vorwürfe aufgetaucht waren, er habe es benutzt, um minderjährige Mädchen zu seiner Privatinsel, seiner Ranch in New Mexico und seinem Stadthaus in New York zu fliegen.