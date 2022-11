Nach Epstein-Skandal: Prinz Andrew sauer – jetzt verliert er auch noch seinen Polizeischutz

Dass er keinen Personenschutz mehr bekomme, passt dem 62-Jährigen aber überhaupt nicht. So will der kleine Bruder von König Charles III. nun Beschwerde beim britischen Innenministerium und der Polizei einlegen. Allerdings wird seine Beschwerde wohl unerhört bleiben. So sagt ein hochrangiger Abgeordneter: «Er scheint nicht zu verstehen, dass er in Ungnade gefallen ist und die Leute nichts mehr von ihm hören wollen.»

Die Weihnachtszeit dürfte für Prinz Andrew (62) wohl nicht so besinnlich ausfallen. Laut der britischen Zeitung «The Sun» soll der Polizeischutz, der von britischen Steuergeldern finanziert wird, im Dezember gestrichen werden. Dies entschied die britische Regierung. Seit der Enthüllung über seine angebliche Verwicklung in die Epstein-Affäre war der ehemalige Lieblingssohn der verstorbenen Königin Elizabeth II. in Ungnade gefallen, musste sogar von seinen Ämtern zurücktreten und seine militärischen Titel abgeben.

Andrew ist sauer

Über den Entscheid der britischen Regierung ist der 62-Jährige gar nicht amused. Im Gegenteil: Dem Bericht zufolge will er Beschwerde beim Innenministerium und der Polizei gegen den Abzug seiner bewaffneten Bodyguards einlegen. Allerdings werde seine Beschwerde wohl kein Gehör finden. So sagt ein hochrangiger Abgeordneter über Prinz Andrew: «Er scheint nicht zu verstehen, dass er in Ungnade gefallen ist und die Leute nichts mehr von ihm hören wollen – besonders nicht von ihm mit seiner Bettelschale.»

Er verlässt kaum noch das Haus

Prinz Andrew war viele Jahre mit dem US-Investmentbanker und später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet. Während des Gerichtsprozesses in Miami gegen Epstein, in dem er sich in zwei Fällen schuldig bekannte, Minderjährige zur Prostitution gezwungen zu haben, wurde Andrew von einer der Zeuginnen ebenfalls belastet. Demnach soll er in London und New York die damals Minderjährige bei Sexpartys missbraucht und auf Epsteins Anwesen in der Karibik an einer Orgie mit mehreren Minderjährigen teilgenommen haben.