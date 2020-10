Nach Angaben diverser Medien litt der Prinz an Krebs.

Im Alter von 38 Jahren ist der Prinz des Sultanat Brunei verstorben. Wie es in einer Mitteilung aus dem Palast heisst, verstarb Prinz Azim bereits am Samstag. Die Todesursache ist unklar. Gemäss verschiedenen Medien litt Azim an Krebs und befand sich die letzten Tage im Spital.