Grossbritannien : Prinz Charles hat zum zweiten Mal Corona

Das Mitglied der königlichen Familie wurde am Donnerstag positiv auf das Virus getestet. 2020 erholte er sich bereits einmal von einer Infektion.

Der «Prince of Wales» und designierte Thronfolger von Königin Elizabeth, Charles, wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Gegenüber der BBC erklärt der britische Hof, dass sich das Windsor-Familienmitglied in Isolation befinde.

Erste Infektion im Frühjahr 2020

«Der Prinz von Wales ist heute Morgen positiv auf Covid-19 getestet worden und isoliert sich nun», hiess es am Donnerstag auf dem offiziellen Twitter-Account des 73-Jährigen. Prinz Charles bedauere es, seine geplanten Termine in der Start Winchester nicht wahrnehmen zu können und bemühe sich darum, den Besuch nachzuholen. Am Mittwochabend hatte Charles gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Camilla (74) an einem Empfang im British Museum in London teilgenommen.