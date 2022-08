Prinz Charles nervt sich über «The Crown» – «Ich bin nicht so, wie mich Netflix darstellt»

Wie der Politiker Anas Sarwar gemäss der «Daily Mail» jüngst verriet, habe Prinz Charles vor der Staatseröffnung des schottischen Parlaments im letzten Oktober seine Meinung zur Serie kundgetan. So sei der 73-Jährige auf die Parlamentarier und Parlamentarierinnen zu gekommen und habe gesagt: «Hallo. Schön, Sie alle kennenzulernen. Ich bin nicht annähernd so, wie sie mich auf Netflix darstellen.» Daraufhin meinte Sarwar: «Ich fand das eine wirklich interessante Art, sich selbst zu beschreiben.»

«Verzerrt und manchmal geradezu ungenau»

Prinz Charles gehört zu den Hauptcharakteren in «The Crown» und wird in jungen Jahren von Josh O’Conner (32) gespielt, während Dominic West (52) die ältere Version des Royals verkörpert. Im Drama wird unter anderem die Ehe zwischen dem Prinzen und der verstorbenen Diana thematisiert. Ob sich Charles’ Kommentar auf diese Szenen bezieht, ist nicht bekannt. Kritikerinnen und Kritiker der Serie wiesen aber bereits bei der Veröffentlichung der Folgen darauf hin, dass das Scheitern der Ehe in der Show «verzerrt und manchmal geradezu ungenau» sei und den Zuschauer oder die Zuschauerin in die Irre führen würde.