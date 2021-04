Prinz Charles will vorher unbedingt noch etwas mehr Zeit mit Harry verbringen. Er soll ihn am Sonntag zum Spaziergang durch Windsor eingeladen haben.

Auf Besuch in der Heimat wegen Prinz Philips Beerdigung: Laut Royal-Insider könnte Prinz Harry schon am Montag zurück nach Kalifornien zu seiner Familie reisen.

Am Samstag hatte sich Harry nach der Beerdigung mit Bruder William unterhalten.

Auf diesen Moment hatten alle gewartet: Am Samstagnachmittag trafen die zerstrittenen Prinzen William (38) und Harry (36) endlich wieder aufeinander. Mehr als ein Jahr hatten sie keinen gemeinsamen Auftritt mehr und ausgerechnet an der Trauerfeier ihres Grossvaters kam es nun zur grossen unfreiwilligen Reunion.

Zusammen gingen die Brüder hinter dem Sarg von Prinz Philip, der im Alter von 99 Jahren verstorben ist, her. Allerdings nicht Schulter an Schulter: Ihr Cousin Peter Philips (43) lief zwischen ihnen – offenbar auf Wunsch von William, wie die «Daily Mail» am Sonntag schreibt.