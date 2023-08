Rachel Zegler nennt Prinz Charming einen Stalker

In der Neuverfilmung des Klassikers kommt er deshalb nicht vor. «Die Liebesgeschichte steht nicht im Fokus», stellt die 22-Jährige klar.

Rachel Zegler spielt Schneewittchen in der Neuverfilmung von Disney. Sie nennt Prince Charming in einem aktuellen Interview einen Stalker.

Die Aussagen der 22-Jährigen kommen bei den Fans des Klassikers nicht gut an.

Laut der Hauptdarstellerin ist dieser ein Stalker und passt deshalb nicht in die moderne Verfilmung.

Im nächsten Jahr kommt die Neuverfilmung von «Schneewittchen» in die Kinos – ohne Prinz Charming.

In einem PR-Interview zum Film äusserte sich Rachel Zegler, die im Film Schneewittchen spielt, negativ über die Rolle des Prinz Charming. Dieser wird im Film, der 2024 erscheinen wird, nämlich nicht vorkommen. «Der Zeichentrickfilm kam 1937 raus, was sehr offensichtlich ist. Der Hauptfokus liegt auf der Liebesgeschichte Schneewittchens mit einem Mann, der sie stalkt», so die Schauspielerin im Interview.