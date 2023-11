Prinz Filip und Prinzessin Danica von Serbien sind Eltern geworden

Wird Prinz Filip je einen Thron besteigen?

Prinz Petar informierte seinen Vater erst einen Tag vor Abdankung

In der serbischen Medienwelt und in der Monarchie wohlgesinnten Kreisen dürfte die Änderung der Erbfolge jedoch auf Anklang stossen. So gilt der in den USA geborene Filip als populärstes Mitglied der verbleibenden Königsfamilie. Er schloss Anfang der 2000er sein Studium am University College London (UCL) ab und absolvierte nach seiner Tätigkeit als Finanzmanager die Elite-Hotelfachschule (EHL) in Lausanne. Anschliessend arbeite er im Ritz in London und liess sich im Jahr 2020 mit seiner Familie in Serbien nieder. Auch in der Heimat gehen die Royals «ganz normalen Arbeiten» nach, wie die Prinzessin in einer TV-Show verriet.