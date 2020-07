Twitter-Welt ist verblüfft

«Prinz George ist ein Middleton durch und durch»

Royal-Fans sind felsenfest überzeugt: Prinz George sieht aus wie James Middleton. Ein Beweisfoto des kleinen Thronfolgers und seines Onkels geht zurzeit viral.

AP / Duchess of Cambridge

Apropos Papi Will: Vor einem Monat releaste der englische Palast anlässlich von dessen 38. Geburtstag und des britischen Vatertages diese Fotos von ihm und seinen drei Kids.

AP / Duchess of Cambridge

Und dieses, im etwas weniger rebellischen Poloshirt. Schau dir seine herzige Zahnlücke an! Und die cuten Bäckchen! Und die Augen straight outta Daddy William’s Face!

AP / Duchess of Cambridge

Royal-Fans hatten sich den Tag dick in ihrem Terminkalender angestrichen: Am 22. Juli feierte Grossbritanniens künftiger Thronfolger seinen siebten Geburtstag. Und wie bei jedem Ehrentag eines Royal-Sprosses versorgte der britische Palast seine Community mit neuen cuten Fotos des Geburikindes .

Kurz vor Mitternacht postete die Königsfamilie ihre obligaten Bilder in den sozialen Medien und löste damit eine Welle von Ooohs, Aaahs und Jööös aus. Klar wurden die beiden Schnappschüsse von George, die Mami Kate (38) höchstpersönlich geschossen hat, auch wieder enthusiastisch analysiert.

«Prinz George ist ein Mini-James-Middleton»

Das Schöne am Ganzen ist ja, dass wir nun wissen, wie George dereinst als König aussehen könnte. Und: We like!