Prinz George soll wissen, dass er König wird – so fand er es heraus

George of Wales feiert am 22. Juli 2023 seinen zehnten Geburtstag.

Am Donnerstag erschien «Battle of Brothers», das Buch des königlichen Biografen Robert Lacey.

Prinz William und Prinzessin Kate haben als Eltern eine schwierige Aufgabe: Sie wollen ihrem ältesten Sohn George of Wales auf der einen Seite eine «normale» Kindheit ermöglichen – auf der anderen Seite müssen sie ihm erklären, dass er der Nächste in der Thronfolge nach seinem Vater ist. Laut dem königlichen Biografen Robert Lacey sollen William und Kate ihrem Erstgeborenen bereits um seinen siebten Geburtstag herum, im Sommer 2020, von seinen königlichen Pflichten erzählt haben. Das schreibt Lacey in seinem neu erschienenen Buch «Battle of Brothers».