Prinz George überredete Charles die Pagen-Uniform zu ändern

Am 6. Mai wurde Charles III. (74) in der Westminster Abbey gekrönt.

Prinz Louis zog alle Blicke auf sich

Auch die Geschwister von George, Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), waren an der Krönung dabei, jedoch ohne Ehrenrolle. Während der Eröffnungszeremonie hielten die Geschwister Händchen und nahmen dann mit ihren Eltern in der ersten Reihe Platz. Prinz Louis liess sich die Strapazen des langen Krönungsgottesdienstes sichtlich anmerken. Der Fünfjährige zappelte während der Zeremonie in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, wie die britische Nachrichtenagentur PA dokumentierte. Auch ein Gähnen konnte sich der kleine Prinz nicht verkneifen.