Happy birthday - Prinz George wird 8 – seine Eltern veröffentlichen Geburtstagsfoto

Wie in den vergangenen Jahren hat Herzogin Kate das Bild geschossen.

Happy birthday, Prinz George! Der älteste Sohn der Cambridges feiert am 22. Juli seinen achten Geburtstag.

«Du wirst morgen achtjährig!», schreiben die Cambridges auf Instagram. Wie jedes Jahr veröffentlichen sie zum Geburtstag ihres ältesten Sohnes ein neues Foto. und wie in den vergangenen Jahren hat Herzogin Kate das Bild geschossen. Dieses mal entstand das Bild im gemeinsamen Familienurlaub in Norfolk GB.

In Anlehnung an den verstorbenen Prinz Philip

Prinz George sitzt auf dem Foto auf dem Heck des Land Rover Defenders seiner Eltern. Dies wird vom englischen « Mirror » als rührende Hommage an den verstorbenen Philip, Herzog von Edinburgh gewertet, da dieser regelmässig Land Rover fuhr. Auch während dessen Beerdigung wurde der Sarg des Herzogs von einem speziell angepassten Defender gefahren, welchen er mit entworfen hatte.

Dabei hatte es vor einigen Tagen Gerüchte gegeben, dass es aus Angst seiner Eltern vor fiesen Reaktionen im Internet in diesem Jahr kein Bild von Prinz George geben könnte. Wie «Gala» berichtet, sei es nach dem Auftritt bei dem Finale der Fussball-Europameisterschaft in London zu Hänseleien gekommen. Nachdem England verlor, wirkte Prinz George traurig und musste von seinem Vater getröstet werden, was zahlreiche Nutzer zum Anlass nahmen, sich über den Buben lustig zu machen– sehr zum Ärgernis von Herzogin Catherine.