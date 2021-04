Fehde im Königshaus : Prinz Hamsa bekräftigt Loyalität zu jordanischem König

Einem Halbbruder des jordanischen Königs Abdullah II. wurde ein Komplott vorgeworfen, der setzte sich öffentlich zur Wehr. Nun scheint sich die Familie wieder zusammengerauft zu haben, die Krise abgewendet.

Die öffentliche Fehde im jordanischen Königshaus ist offenbar beigelegt. Eine erfolgreiche Mediation zwischen König Abdullah II. und seinem Halbbruder Prinz Hamsa habe die schwerste politische Krise seit Jahrzehnten im Land entschärft, teilten der Palast und ein Vertrauter des Prinzen am Montag mit.

Der König hatte Hamsa am Wochenende unter Hausarrest gestellt und ihm ein «heimtückisches Komplott» mit ausländischer Hilfe zur Destabilisierung Jordaniens vorgeworfen. Der 41-jährige Hamsa hat eine Beteiligung an einer Verschwörung bestritten. Er sei vielmehr ins Visier geraten, weil er Korruption und schlechte Regierungsführung in Jordanien angeprangert habe, erklärte der einstige Kronprinz.