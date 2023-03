Prinz Harry klagt gegen Verlag und erscheint in London vor Gericht

Am High Court in London finden derzeit die Anhörungen statt. Das Gericht hat vier Tage für den Prozess vorgesehen.

Prinz Harry ist überraschend in London vor Gericht erschienen. Der in den USA lebende Sohn von König Charles III. traf am Montag am Londoner High Court ein, um an einer Anhörung im Prozess gegen den Zeitungsverlag Associated Newspapers Limited (ANL) teilzunehmen. Der 38-Jährige hat gemeinsam mit Popstar Elton John und seinem Ehemann David Furnish sowie den Schauspielerinnen Liz Hurley und Sadie Frost den Verlag der «Daily Mail» wegen Verletzung ihrer Privatsphäre verklagt.